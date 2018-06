Cidade catarinense registra temperatura abaixo de 0ºC

SÃO PAULO - O município de Urupema, em Santa Catarina, registrou nesta quinta-feira, 5, temperaturas abaixo de 0ºC, pelo segundo dia seguido. Na madrugada de hoje, os termômetros marcaram -1ºC, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram). Ontem foi registrado -0,2ºC.

A temperatura em declínio, em boa parte do Estado, se deve à massa de ar frio e seco que predomina no sul do Brasil. Na capital, Florianópolis, os termômetros registraram 13,2ºC. O Ciram prevê a chegada de nova onda de frio na próxima segunda-feira, 9.