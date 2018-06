Cidade da Música tem seu primeiro concerto A Cidade da Música, maior hall sinfônico da América Latina, teve na noite de sábado seu primeiro concerto, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Roberto Minczuk. Construída na Barra, zona oeste do Rio, ela recebeu cerca de 800 convidados do prefeito César Maia, que fez um discurso para uma platéia formada por aliados políticos, inclusive o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A casa não estava cheia. Por decisão do Corpo de Bombeiros, foi liberada a entrada só de 900 convidados. Na Grande Sala cabem 1.300.