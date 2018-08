Cidade de Fortaleza registra 43 mortes em 4 dias

FORTALEZA - Pelo menos 43 pessoas foram mortas em quatro dias, de quinta-feira a domingo, em Fortaleza, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em todo o Estado, foram mais de 60 mortos.

Os assassinatos aconteceram após as mortes de três policiais na periferia da cidade. Os homicídios do sargento da reserva José Augusto de Lima, de 58 anos; do tenente Antônio Cezar Oliveira Gomes, de 50; e do subtenente Sanderley Cavalcante Sampaio, de 46, aconteceram na quarta-feira da semana passada.

Representantes da SSPDS, porém, descartam a ligação entre os crimes e atribuem as mortes de civis à guerra de facções por disputa pelo tráfico de drogas.