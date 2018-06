Cidade de São Paulo tem a tarde mais fria do ano A cidade de São Paulo teve a tarde mais fria do ano nesta terça-feira, 29, com temperatura mínima de 11,2 graus no Mirante de Santana, na zona norte da capital, segundo informou a Climatempo. Os termômetros não passaram dos 11 graus no Aeroporto de Congonhas e no Campo de Marte. A previsão é de que a capital tenha uma madrugada gelada, nesta quarta-feira, 30, com os termômetros caindo a 7 graus, segundo o meteorologista da Climatempo, Marcelo Pinheiro. Os ventos continuam fortes pela manhã, mas devem diminuir à tarde. A sensação de frio nesta terça foi intensificada pelos ventos. No aeroporto de Congonhas, às 13 horas, com os termômetros marcando 11 graus e vento de 22 quilômetros por hora, a sensação térmica era de 3 graus, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade teve chuviscos isolados durante o dia, com a umidade relativa do ar chegando a 72%, também no Mirante de Santana. Na quarta-feira, a nebulosidade diminui na capital e uma forte massa de ar seco de origem polar vai avançar pela região Sudeste, trazendo sol para a capital e deixando o tempo mais quente, com a temperatura máxima chegando a 21 graus. A temperatura seguirá em elevação até sexta-feira, quando a capital terá um dia quente, com a máxima chegando a 29 graus. Apesar disso, uma nova frente fria chegará à região Sudeste na sexta-feira, que terá um fim de semana de temperaturas baixas e tempo fechado.