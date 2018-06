Cidade do Mato Grosso do Sul proíbe 'paquera' em praça

SÃO PAULO - A Justiça de Itaporã (MS) proibiu a "paquera" nos finais de semana na praça central da cidade. A decisão do juiz Adriano da Rosa Bastos foi publicada nesta quarta-feira, 13, na portaria 034/2011-DF. Segundo a portaria, a ''paquera'' quer dizer toda a aglomeração de adolescentes e adultos com bebidas alcoólicas e aparelhos de som com volume alto. A Polícia Militar (PM) está incumbida de fazer policiamento ostensivo no local para cumprir a portaria e está autorizada a fazer apreensões e tomar as providências necessárias.

A publicação da portaria é justificada pelo juiz Adriano da Rosa Bastos. Segundo ele, é dever do Poder Judiciário manter a ordem pública e possibilitar a tranquilidade da sociedade se ocorrem situações que colocam em risco a segurança da aérea daquela seção do judiciário.

De acordo com a portaria, durante a "paquera" foi registrado homicídio e "fatos típicos geradores de diversos termos circunstanciados de ocorrência". Itaporã tem uma população de 20.865 habitantes em uma área de mais de mil quilômetros quadrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).