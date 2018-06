Cidade do Rio é condenada por criança ferida em creche

O município do Rio de Janeiro vai pagar R$ 8 mil por dano moral a uma família em razão de um acidente que ocorreu com uma criança na creche municipal Mulheres do Quafá, em março de 2003.

Segundo o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado, o menino de 1 ano de idade estava na creche quando escapou da sala de aula e foi encontrado no quintal da instituição com os pés em cima de um bueiro.

Devido ao tempo quente e o sol forte, a criança sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus e ficou sem andar por trinta dias.