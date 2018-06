Cidade em Santa Catarina tem sensação térmica de -10ºC

SÃO PAULO - O frio que predomina em Santa Catarina faz com que a sensação térmica chegue a -10ºC em Urupema, no sul do Estado. O município registrou também a temperatura mais baixa na madrugada de hoje, quando os termômetros marcaram -4,6ºC. Na capital, Florianópolis, a mínima registrada foi de 8,4ºC. Os dados são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram).

De acordo com os meteorologistas, a semana começou com a influência da mesma massa de ar frio e seco que manteve as médias baixas no fim de semana. O frio deve continuar e há previsão de geada em algumas áreas nos próximos dias.