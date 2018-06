Cidade faz pregão para comprar R$ 64 mil em livros Além de destinar R$ 100 mil em cheques-livro para professores e bibliotecários abastecerem as estantes de suas escolas durante a 3a Feira Nacional do Livro, que começou na sexta-feira e termina no domingo, no centro da cidade, a prefeitura de Ribeirão Preto destinará até R$ 64 mil (valor que pode ser ainda aditado em mais 25%) para a compra de 450 títulos (dez exemplares de cada) num pregão, ao vivo, nesta quarta-feira, a partir das 14 horas. Os livros adquiridos irão compor os acervos das dez bibliotecas inauguradas durante a Feira do Livro, atingindo 50 das 80 novas unidades públicas que serão abertas até 2004. As empresas interessadas só podem participar apresentando propostas de venda para a lista total, que foi disponibilizada na internet e pode ser retirada na Secretaria Municipal de Administração. A vencedora será a que apresentar a maior porcentagem de desconto sobre o preço de capa para a lista inteira. Ainda podem ser feitos lances ao vivo para cobrir os descontos ofertados.