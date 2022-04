Cidade gaúcha inaugura Cristo maior que o do Rio

As obras de construção da Estátua do Cristo Protetor localizada no município de Encantado, no Vale do Taquari, distante a 145 km de Porto Alegre, foram concluídas na sexta-feira. A imagem começou a ser construída em julho de 2019, antes da pandemia, no topo do Morro das Antenas, e fica 400 metros acima do nível do mar.

Com 43,5 metros de altura, com o pedestal, o monumento católico é mais alto do que o Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, que mede 38 metros, sendo 30 da estátua e 8 da base. A estátua tem 37,5 metros. A envergadura dos braços está em 39 metros. E o peso total é de 1.700 toneladas.

A visitação à estátua de Encantado está ocorrendo aos sábados e domingos das 9h às 17h. “Ainda faltam realizar obras de apoio em torno da escultura, como restaurante, sanitários e capela. Estamos fazendo aos poucos, pois dependemos de doações financeiras”, disse ao Estadão o supervisor geral de Obras e Planejamento, Artur Lopes de Sousa, de 66 anos.

O tíquete para conhecer a estrutura da estátua custa R$ 20 e inclui a visita guiada. Já o acesso ao coração do Cristo, onde o visitante terá uma vista panorâmica do Vale do Taquari, começará no início de agosto. “Temos de instalar os vidros e posteriormente o elevador de acesso ao coração”, disse o empresário Rafael Fontana, integrante da Associação Amigos de Cristo.

No ano passado, os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Encantado, Jonas Calvi, trocaram provocações em tom bem-humorado nas redes sociais sobre os tamanhos das duas estátuas. Paes usou o Twitter para escrever: “Construir estátua maior é moleza! Quero ver é ter essa vista ...” A frase acompanhava uma foto do Cristo Redentor de costas, com a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar ao fundo.

Calvi respondeu aproveitando para chamar os turistas a conhecer a cidade gaúcha. “Sem discussão. O Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari, conhecer nossa cultura e saborear nossa culinária maravilhosa!”, escreveu.

Na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou no mês passado a instalação de uma estátua gigante de aço inoxidável de Nossa Senhora, de 50 metros de altura.