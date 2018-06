Cidade histórica dá adeus ao asfalto

Com o maior número de casarões centenários tombados pelo Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, a pequena cidade de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, está dando adeus ao asfalto. O município, que tem um conjunto arquitetônico de cerca de 90 casas e sobrados, decidiu trocar a pavimentação das ruas por blocos de concreto. A substituição do asfalto é para manter as características históricas da cidade. Com 238 anos de fundação, São Luiz do Paraitinga se tornou estância turística há cinco anos, principalmente pelas tradicionais festas populares que ocorrem na cidade. O trabalho vai durar oito meses e a obra, no valor de R$ 487 mil, será custeada pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias do Estado de São Paulo (Dade). A pavimentação asfáltica existente hoje tem cerca de 35 anos e em muitas ruas estava comprometida. "No centro histórico serão 12 ruas (que terão a pavimentação substituída). Além de manter as características e compor o patrimônio histórico, também ajuda no escoamento da água quando chove", disse Eduardo de Oliveira Coelho, chefe do Departamento de Turismo. Ele explicou que o novo calçamento vai permitir maior permeabilidade do solo. Uma das mais antigas vias do município, a Rua do Carvalho, começou a ter o asfalto retirado esta semana. A via fica ao lado da Igreja do Rosário, templo em estilo gótico construído no século XIX em taipa e pedras. O professor Marco Aurélio Ferreira, de 34 anos, que mora na Rua do Carvalho, concorda com a troca do calçamento. "Vai ficar mais original e combinar com o estilo da cidade, além de melhorar a pavimentação. O asfalto já está deteriorado." A principal preocupação da prefeitura é terminar o trabalho antes da maior festa do município, o carnaval das marchinhas. Durante o evento, a cidade que tem uma população de 10 mil pessoas, recebe cerca de 20 mil turistas por dia. "Estamos tendo o cuidado de não atrapalhar o trânsito, principalmente aos finais de semana, quando a cidade recebe visitantes", afirmou Coelho. A próxima festa é do padroeiro da cidade, São Luiz de Toulosa, que começa no dia 20 de agosto, com procissões, quermesses, shows regionais e rodeio. Além do carnaval, o município realiza 15 festas populares oficiais durante o ano. As mais concorridas são a Festa do Divino, em junho, a Festa do Saci, em novembro e o Festival de Marchinhas, em dois finais de semana que antecedem o carnaval.