Cidade no interior de Pernambuco registra tremor de 3,3 graus

FORTALEZA - A terra tremeu 3,3 graus na escala Richter, em Caruaru (PE), na noite de sábado, 25. A confirmação do terremoto foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que conta com o Laboratório Sismológico do Nordeste. O tremor sacudiu Caruaru, no Agreste pernambuco, por volta das 18h42. A população foi temerosa e comunicou o fenômeno à Defesa Civil da cidade.

O epicentro foi localizado no limite dos municípios pernambucanos de Caruaru e Bezerros. "Trata-se de uma área epicentral onde antes não haviam ocorrido sismos dessa magnitude. Dada a localização, próxima ao Lineamento Pernambuco, é possível que esteja ocorrendo a reativação de um trecho do mesmo, o que já aconteceu em outras localidades como Caruaru, São Caetano e Belo Jardim", atestam os pesquisadores da UFRN.

Moradores relataram para as emissoras de rádio de Caucaia e Bezerros danos materiais com o abalo sísmico.