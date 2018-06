Cidades afetadas por chuvas em AL receberão R$ 21 mi para área da saúde

SÃO PAULO- Alagoas irá receber, na próxima semana, R$ 21 milhões do Ministério da Saúde, que serão repassados aos municípios afetados pelas enchentes. O anúncio foi dado nesta sexta-feira, 9, pelo secretário da Saúde de Alagoas, Herbert Motta, em reunião com os prefeitos das cidades prejudicadas.

Os recursos serão investidos na assistência e recomposição dos equipamentos danificados ou destruídos dos municípios afetados pela enchente, e para o reforço do Programa Saúde da Família (PSF).

O dinheiro será transferido do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS). Ao solicitar a ajuda financeira, será preciso que as cidades apresentem um plano operativo identificando as ações que serão desenvolvidas.

O anuncio acorre depois da Secretaria de Saúde de Alagoas confirmar, na quinta-feira, a segunda morte por leptospirose no estado desde o dia 18 de junho, quando 28 municípios alagoanos foram atingidos pelas enchentes.

Mais de 73 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado, e 182 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Quinze municípios decretaram situação de calamidade pública e quatro, estado de emergência.