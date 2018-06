Cidades afetadas por chuvas no RS terão R$ 30 milhões

As cidades gaúchas atingidas pela enxurrada que causou destruição e 14 mortes em janeiro receberão um total de R$ 30 milhões obtidos pela Defesa Civil do Estado junto ao Ministério da Integração Nacional para a reconstrução dos municípios. Os recursos, segundo a Defesa civil do Estado, serão destinados para Arroio do Padre (R$ 682.651,12), Cerrito (R$ 4.994.441,66), Capão do Leão (R$ 1.350.550,48), Morro Redondo (R$ 649.631,88), Pedro Osório (R$ 727.187,66), Pelotas (R$ 18.555.118,13), São Lourenço do Sul (R$ 664.134,05) e Turuçu (R$ 2.376.285,02).