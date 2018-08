Cidades de SC têm temperaturas abaixo de -6ºC 

PORTO ALEGRE - A massa de ar frio e seco que atua sobre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina provocaram na madrugada e manhã desta segunda-feira, 27, temperaturas ainda menores que no domingo, 26. Em Santa Catarina, mais de 20 municípios da região Serrana e Planalto Sul tiveram os termômetros abaixo de zero grau. Em Urupema, às 7h desta manhã, fazia -6,6°C; em Bom Jardim da Serra, -5,5°C; em Urubici, -5,1°C; e em São Joaquim, -3,5°C.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a segunda feira, 27, será de sol em todas as cidades, mas com maior nebulosidade em áreas do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. As temperaturas da tarde até sobem um pouco, mas não devem ultrapassar os 20°C.

No Rio Grande do Sul, no município de São José dos Ausentes e a região dos cânions de Aparados da Serra, a temperatura no alvorecer de hoje foi -4,2°C com registro de geada. Também geou em vários municípios da região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Serra, Fronteira Oeste e Sul do estado.

Porto Alegre amanheceu com mínima de 5°C nesta manhã e a temperatura durante o dia deve oscilar entre 16°C e 18°C no máximo com sol e tempo seco. Já na quarta-feira, 29, novas áreas de instabilidade devem se formar, trazendo chuvas a boa parte do Rio Grande do Sul.

Semana começa fria e termina quente em SP

São Paulo amanheceu com baixas temperaturas em todo o Estado. Mas a frente fria, de origem polar, que passou neste fim de semana e gelou São Paulo, vai se afastar rapidamente. O vento traz umidade marítima e favorece a formação de muitas nuvens, frio e céu nublado.

Segundo Fabiana Weicamp, meteorologista da Climatempo, a terça-feira, 28, começa fria e aos poucos a massa de ar polar e a névoa vão se afastar e por volta das 9h30 o sol volta a aparecer. À tarde, a temperatura sobe e a máxima será de 24ºC.

Ainda de acordo com a Climatempo, a semana deve terminar com altas temperaturas e baixa umidade. Na capital, o calor na sexta-feira deve ficar perto dos 30°C.