Cidades destruídas pelas chuvas custarão R$ 120 mi ao Piauí

A reconstrução de mais de 85 municípios atingidos pelas enchentes e efeitos das chuvas, que atingiu toda a região Nordeste, deve recomeçar a partir de junho e vai custar mais de R$ 120 milhões, num levantamento parcial feito pelo governo do Piauí. A prioridade serão ações emergenciais com atendimento a desabrigados e prevenção a doenças. Os prefeitos têm um prazo até o final de maio para apresentarem os projetos de reconstrução e reparação de danos, ainda podem encaixar verbas que estavam previstas em emendas que podem ser remanejadas para o atendimento emergencial. Segundo o governador Wellington Dias, R$ 60 milhões serão gastos com habitações, R$ 37 milhões em recuperação de estradas, R$ 20 milhões para medicamentos e o programa Família Acolhedora, R$ 1,5 milhão em campanha de combate à dengue. O Estado entra ainda com contrapartida de aproximadamente R$ 30 milhões ao dinheiro aplicado pela União.