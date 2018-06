Cidades do RS registram temperaturas abaixo de zero

Algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada desta quinta-feira, 23, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Santana do Livramento, os termômetros alcançaram a mais baixa temperatura do Estado, chegando a 2,3ºC negativo. Nesta quinta, a serra gaúcha pode ter neve por causa das baixas temperaturas, segundo a previsão.

As outras cidades que registram temperaturas abaixo de zero são Bagé, com -0,3ºC, e Canguçu, com -0,9ºC. As temperaturas nos municípios de Caçapava do Sul e Uruguaiana atingiram 0ºC. Segundo o Inmet, as baixas temperaturas foram provocadas pela massa de ar polar vinda da Argentina, que deve causar maior declínio durante o dia.

São Paulo

Nesta quinta, o dia começou nublado em São Paulo e termômetros em torno dos 14ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No decorrer da manhã, o sol aparece entre nuvens e as máximas devem ficar em torno dos 23ºC. À tarde, a nebulosidade aumenta e a aproximação de uma frente fria causa pancadas de chuva.

A continuidade das chuvas ao longo da noite e da madrugada eleva o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra, informou o CGE. No fim de semana, o tempo continua nublado e chuvoso. A previsão é de queda das temperaturas. As mínimas chegam aos 9ºC, enquanto as máximas continuam abaixo dos 21ºC.