Cidades turísticas de Alagoas não foram afetadas pelas chuvas

SÃO PAULO - As cidades turísticas do Alagoas não chegaram a ser afetadas pelas cheias do último fim de semana, que deixaram um saldo de 34 mortos em todo o Estado, e causaram estragos em pelo menos 28 municípios. A informação é da Secretária de Estado do Turismo.

Veja também:

Mortos em Alagoas e Pernambuco chegam a 51

Fome, saques e cidades fora do mapa depois das chuvas

A tragédia do Nordeste, em imagens

Segundo a Secretaria, cidades como Marechal Deodoro, Maragogi, Piranhas, Japaratinga, Coruripe e Penedo continuam com seus atrativos turísticos intactos. A secretaria também lembrou que os turistas que desejam viajar a Maceió ou qualquer outro destino turístico dos litorais Norte e Sul do Estado não precisam cancelar a viagem de férias.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Danielle Novis, os turistas que planejam visitar Alagoas em suas férias de julho, podem efetuar suas viagens com tranquilidade. "Os turistas que vierem a Alagoas estarão contribuindo com a economia local e gerando mais renda para a população, assim como poderão realizar os passeios no litoral normalmente, além de doar mantimentos nos hotéis", destaca.