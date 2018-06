Cilada Leblon

Seguro morreu de velho: tem muito pai no Leblon recomendando a seus filhos se manterem a 250 metros de Luana Piovani. Ainda que só o Dado Dolabella tenha impedimento judicial para se aproximar mais que isso da ex-namorada, para toda a vizinhança é sempre uma confusão a menos no caminho. O problema é que, se a rapaziada respeitar à vera essa distância, vai ter garotão saindo do bairro para contornar a atriz ou, o que é pior, moleque se afogando na praia. Sem querer dar caráter expiatório ao bode do Dado Dolabella, é praticamente impossível morar no Leblon e manter-se full time a 250 metros de Luana Piovani. Eles vão acabar se esbarrando, como aliás aconteceu no carnaval sob os auspícios daquela cervejaria cujo camarote é uma espécie de Leblon da Marquês de Sapucaí. Só mesmo preso na carceragem da Polinter, na zona norte do Rio, Dado estará a salvo de cruzar por aí com aquele espetáculo de mulher. Entre outras coisas porque Luana nem sabe onde fica o bairro da Pavuna. MAL COMPARANDO "O Senado tem mais diretor que a TV Globo!" Daniel Filho, diretor CHOQUE DE GESTÃO "Falta na política um bom diretor de harmonia!" Neguinho da Beija-Flor, sambista CORAÇÃO DE MÃE "Pegaram o Jesus pra Madonna e o Dado Dolabella pra Cristo!" Pepita Rodrigues, mãe do cara Discurso do crioulo doido O Congresso é uma escola de samba como outra qualquer: tem sempre um monte de gente amiga infiltrada com a camisa da "diretoria". Pra valer mesmo, deve ter uns 20 trabalhando! Não é a mamãe! Tião Vianna tem mesmo a maior cara de bom pai de família, né não? Isso de emprestar o celular do Senado pra filhona viajar pro México não deve ser nada perto do que ele é capaz de fazer por essa menina. Minuto de silêncio O cerimonial de Clodovil pede, encarecidamente, a Agnaldo Timóteo que não cante na missa de sétimo dia do ex-deputado. Ok? Ficha corrida Modesto como ele só, Delúbio Soares está cavando sua volta ao PT para se candidatar a deputado federal. Com o currículo que tem, francamente, devia tentar o Senado, né não? Tá na cara! Manuel Carlos deve incluir na sua próxima novela das oito ambientada no Leblon um personagem que vive o drama de não poder chegar a menos de 250 m da ex-namorada. Papel de doido Glória Perez não sabe como aconteceu, mas o ator Bruno Gagliasso está virando Van Gogh em Caminho das Índias. É nisso que dá fazer teatro entre uma novela e outra. Ideia fixa Em sua 1.ª missa na África, o papa Bento XVI não tocou no assunto camisinha durante sermão a 60 mil fiéis camaroneses. Hare baba!