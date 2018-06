Cilindro de 39 t tomba sobre carro Uma estrutura cilíndrica metálica com 30 m de comprimento, pesando 39 toneladas, rolou de cima de um caminhão e caiu sobre um Uno, ontem , em uma das principais vias de acesso a Ponta Grossa, a 120 km de Curitiba. Ninguém saiu ferido. O motorista do Uno, que servia como batedor para o caminhão, tinha saído para sinalizar as manobras. A passageira conseguiu ser retirada, enquanto o cilindro era sustentado pela mureta de um posto de combustível. Um guindaste de São Paulo deve chegar hoje ao local, para liberar o tráfego.