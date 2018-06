Cinco adolescentes são esfaqueados no DF; dois morrem

Cinco garotos, de idades entre 10 e 15 anos, foram esfaqueados na tarde desta quinta-feira, 18, na região de Samambaia, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, três dos adolescentes foram resgatados em um posto de gasolina, nas margens da BR-060, próximo ao córrego onde foram atacados, após fugirem do local do crime. Francisco Deivid, de 14 anos, Wederson Oliveira, de 14 anos, e João Pedro do Nascimento, de 10 anos, foram levados para o Hospital Regional de Taguatinga e não correm risco de morte. Após serem resgatados, os meninos disseram que outros dois colegas estavam mortos no córrego. Um helicóptero foi usado para localizar os corpos de Pablo Junior, de 15 anos, e Juninho, de 14 anos. De acordo com os bombeiros, não havia testemunha no local.