Cinco brasileiros são detidos na Espanha por fraudes na internet

A Polícia espanhola deteve em Barcelona cinco brasileiros acusados de fraudes bancárias através da internet, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério do Interior da Espanha. Os detidos são Warley V.D.S., nascido em Brasília, em 1967; Suellen S.S.N.C.B., natural de Ji-Paraná; Paula T.S., nascida em 1987 em Goiânia; Ederson Renato Z.D.O., nascido em Umuarama, em 1982; e Jeferson Ricardo Z.D.O., nascido na mesma cidade que o anterior, em 1978. O dinheiro obtido ilegalmente na rede, através de "phishing" - envio de e-mails ou mensagens que buscam obter senhas bancárias e números de cartão de crédito -, era enviado para diversas contas de banco no Brasil, abertas com documentação falsa. Um membro da organização, residente no Brasil, ficava responsável por acessar as contas dos bancos on-line das vítimas e depois desviar o dinheiro. O "phishing" consiste em enviar e-mails e sites falsos de empresas conhecidas para induzir as pessoas a revelar dados bancários e outras informações confidenciais. Com esse método, buscam convencero usuário a colocar seus dados de acesso no suposto site de seu banco, argumentando que precisam de confirmação de dados ou outras solicitações semelhantes.