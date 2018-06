Cinco civis são baleados no Alemão; 39 morreram desde domingo

RIO - Os confrontos no Complexo do Alemão deixaram pelo menos cinco civis baleados, entre eles uma criança, duas senhoras e um jornalista que trabalhava na cobertura da operação.

A criança se chama Giovana Isabela da Penha Vasconcelos, de apenas 3 anos de idade, e estava dentro de casa quando levou um tiro de raspão no braço esquerdo, mas já teve alta. Outro ferido foi o fotógrafo Paulo Whitaker, da agência de notícias Reuters, que levou um tiro no braço esquerdo na altura do ombro no Morro da Grota e foi transferido para o Hospital Pasteur, no Meier. Ele foi ferido por volta das 18h na Rua Itararé, na entrada da Grota. Paulo contou aos médicos que ele mesmo tirou a bala do braço. Segundo o hospital, o ferimento não é grave, mas ele passou a noite internado por estar com pressão alta.

Além deles, duas senhoras - Luiza de Moraes, de 61 anos, e Eliane de Almeida Machado, de 62 anos - foram alvejadas por balas perdidas e continuavam internadas. A primeira foi atingida por estilhaços de tiros no abdômen e a segunda foi baleada na panturrilha esquerda. Um homem ainda não identificado também foi baleado no tórax no Morro da Grota e não havia sido transferido a algum hospital até as 20h.

Balanço. A PM do Rio informou que até o fim desta tarde, ao menos 39 pessoas haviam morrido após a onda de ataques que ocorrem no Estado desde domingo. Este número inclui tanto supostos traficantes quanto inocentes baleados durante as incursões realizadas em várias favelas. O balanço informava ainda que ao menos 197 pessoas haviam sido presas ou detidas e várias armas, drogas e materiais explosivos e inflamáveis também foram apreendidos. Por enquanto, pelo menos 97 veículos foram incendiados em ataques no Estado.

Só nesta sexta-feira, pelo menos quatro suspeitos foram mortos em confrontos com policiais. Uma das mortes ocorreu em São Cristóvão, outro no Morro do Juramento e o terceiro, identificado como "Thiaguinho G3', em Inhaúma.

Segundo o balanço, dois suspeitos foram detidos em Mesquita, onde foram apreendidos uma pistola e um revólver. Em São Cristóvão, oito coquetéis molotov, uma garrafa de gasolina e um revólver 38 foram apreendidos. Um foi preso. Já no Morro do Juramento, uma pistola 380 foi encontrada.

Nesta sexta dez veículos foram incendiados - seis carros, três ônibus e um caminhão.

(Rodrigo Burgarelli, Gabriela Moreira, Ítalo Reis, Solange Spigliatti e Pedro da Rocha)