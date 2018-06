Cinco crianças morrem em UTI de hospital em Manaus Cinco crianças morreram entre a noite de segunda-feira, 7, e a madrugada desta terça-feira, 8, em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Pronto-Socorro Infantil Zona Sul, o maior de Manaus, com atendimento diário de cerca de 250 crianças. Quatro delas morreram horas depois de uma suposta pane no sistema de oxigênio das UTIs. A suposta pane teria sido informada por parentes dos mortos e funcionários ao conselheiro tutelar da Zona Sul de Manaus, Vanderlan Pinheiro. "A denúncia anônima sobre a pane foi de um funcionário que não pode se identificar por medo de represálias", afirmou Vanderlan. O conselheiro tutelar destacou que na terça-feira, 9, deve entrar com representações no Juizado de Menores e no Ministério Público Estadual (MPE) para que sejam apuradas as causas das mortes. "Ele (o funcionário do hospital) contou que foi um corre-corre desesperado na madrugada de médicos e enfermeiros por conta da pane." A diretora do hospital, Luzimeire Vilhena, afirmou que foi acionado um alarme automático detectando uma "queda" no sistema de oxigênio das duas UTIs, a "Sorriso" e a "Vitória", por volta das 2 horas da madrugada de hoje, 8. "Foi por questão de segundos e não foi afetado em nada o atendimento às crianças internadas na UTI. As mortes das crianças foram uma coincidência infeliz, já que elas não eram as únicas internadas: há outras 14 divididas nas duas UTIs desde antes destas mortes", afirmou. Segundo Luzimeire, os funcionários da empresa que mantém o sistema dos gases, a White Martins, já deram um relatório extra-oficial de que o problema não prejudicou em nada o fornecimento do oxigênio. Um laudo técnico oficial da empresa estava sendo aguardado pelo hospital até o final da tarde de hoje (8). Segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) as cinco crianças que morreram foram Andrei Farias Bentes, de 5 meses, às 20h45minutos de segunda-feira, de pneumonia, falência múltipla de órgãos e insuficiência renal. A segunda foi Edinaldo Lopes Campos, de 8 meses, às 3 horas da madrugada desta terça-feira, de cardiopatia congênita, pneumonia, choque séptico e acistolia. A terceira criança morta foi Izan Muraiari Salvador, de 5 anos, às 3h20 minutos de hoje, de endocardite infecciosa, miocardiopatia, falência múltipla de órgãos e leucemia linfóide aguda. A quarta foi Paulo César Brito, de 3 anos, de síndrome de Werning-Hoffman, septicemia e falência múltipla de órgãos. A quinta foi Rodrigo de Almeida Araújo, de 5 anos, às 8h55 minutos de hoje, de apendicite, septicemia e pneumonia. O avô de Rodrigo, Francisco Pedro Amaral, de 5 anos, afirmou estar revoltado com a falta de informações "aceitáveis" sobre a causa de morte de seu neto. "Ele foi internado no sábado, com uma febre, só com uma febre, não tinha pneumonia, nenhuma tosse". Na segunda-feira, segundo Amaral, um médico diagnosticou uma apendicite. "Operaram o garoto às 11 horas de ontem (7) e de tarde ele estava bem, acordado da cirurgia, pedindo para voltar para casa. Hoje, viemos visitá-lo cedo e nos disseram que ele tinha falecido, não faz sentido", disse.