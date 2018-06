Cinco devem depor sobre fraudes em licitações no RJ

São Paulo, 23 - Cinco integrantes da Toesa Service, entre eles, o presidente da empresa, David Gomes, devem prestar depoimentos na Polícia Federal (PF) do Rio, nesta sexta-feira, 23.

Eles serão ouvidos durante as investigações sobre as tentativas de fraudes em processos de licitação do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira, 22, entre os cinco intimados para depor, apenas dois compareceram. Os demais intimados tiveram suas oitivas reagendadas, segundo a PF.

Entre os intimados estavam a gerente da Rufollo Serviços Técnicos e Construções, Renata Cavas, que disse ao delegado Victor Hugo Poubel, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros (Delefin), que só se manifestaria em juízo.