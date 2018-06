Cinco envolvidos em tortura de menor em GO vão a julgamento

A empresária Silvia Calabresi Lima, presa em flagrante e acusada pelos crimes de tortura, cárcere privado e redução à condição análoga de escravo da menor LRS, de 12 anos, vai a julgamento a partir desta quinta-feira, 10, no Fórum de Goiânia. O caso foi descoberto pela Polícia no dia 17 de março, por meio de telefonema anônimo, e a empresária está detida na Casa de Prisão Provisória (CPP). Veja também: Menina vítima de tortura volta à escola em Goiás Agressões alteraram o metabolismo da garota, dizem médicos Empresária acusada de tortura será julgada no dia 10 em GO Ex-empregada é a sexta a acusar empresária de agressão em GO Também será julgada a empregada doméstica da empresária, Vanice Maria Novais, de 23 anos, que, segundo inquérito policial, era quem aprisionava a menor com correntes, torturava e registrava a repressão num diário; além do marido da empresária, Marco Antonio Calabresi Lima, de 42 anos, e o filho do casal, Thiago Calabresi Lima, de 24 anos, e a mãe da menina torturada, Joana D'Arc da Silva, de 40 anos. O juiz do Caso, José Carlos Duarte, anunciou nesta quarta-feira, 9, que, num primeiro passo, ouvirá todos os acusados do caso. "Vamos tentar ser o mais rápido possível", disse ao Estado o juiz da 7ª Vara Criminal. Ele também avaliará provas e laudos e, além dos acusados, ouvirá testemunhas. Mas, após 84 dias sentenciará. "Trata-se de um caso de tortura, e o direito penal não oferece espaço para tergiversação". Conforme explicou o promotor público do caso, Cássio de Souza Lima, a empresária continuará presa e dificilmente escapará de uma sentença severa. "A expectativa é de condenação da empresária e da Vanice entre 15 anos e 20 anos de detenção", disse.