Cinco galpões são implodidos para continuidade de PAC no Rio

Cinco galpões da antiga fábrica de lingerie Poesi, na Estrada do Itararé, em Ramos, subúrbio do Rio foram implodidos nesta quarta-feira, 17, para a implantação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Um Centro de Referência da Juventude, uma escola de ensino médio e 240 casas serão construídas no espaço de cerca de 55 mil metros quadrados. Essa etapa é considerada umas das mais importantes do PAC no Complexo do Alemão. A implosão dos galpões modificou a rotina de cerca de 5 mil pessoas que moram num raio de 200 metros da antiga fábrica. Eles foram deslocados no início da manhã para a fábrica da Helio Gás, onde ficarão até o término do processo, previsto para o final da tarde. Lá, eles poderão participar de diversas atividades destinadas a promover a cidadania, como tirar certidões de nascimento e de casamento e segunda via de documentos como carteira de identidade, título de eleitor e carteira de trabalho. De acordo com o presidente Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio (Emop), Ícaro Moreno, outra mudança na região é a construção de um teleférico para transporte em massa integrado ao sistema de trens. "O teleférico é uma das obras mais importantes, porque será implantado como transporte de massa urbano atendendo a 30 mil pessoas numa comunidade e estará integrado ao sistema convencional de trens." Novas casas vão abrigar as pessoas que moravam onde o teleférico e os cabos de sustentação serão construídos. Ícaro Moreno disse ainda que todas as obras devem ficar prontas em setembro de 2010.