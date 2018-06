Cinco menores fogem por túnel de unidade da Fundação Casa Cinco adolescente fugiram por volta das 3h30 desta segunda-feira, da unidade Vila Maria I da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), localizada na zona norte de São Paulo. Os internos escaparam por meio de um túnel, segundo a assessoria da Fundação. Até as 11h30, nenhum dos fugitivos havia sido recapturado. A unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo do Adolescente (Casa) tem capacidade para 150 adolescentes, todos reincidentes graves. Na última contagem, havia 104.