Cinco morrem após ônibus cair em ribanceira no Maranhão

Cinco pessoas morreram e 20 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira, 5, na Rodovia MA-034, em Caxias, no Maranhão.

A Polícia Militar do município informou que o acidente aconteceu às 6 horas. O motorista perdeu o controle do veículo depois que a barra de direção do ônibus quebrou. Em seguida, o carro caiu em uma ribanceira.

Os passageiros eram trabalhadores rurais de municípios próximos que seguiam para Caxias. As vítimas foram levadas para um hospital da região. Segundo a PM, o ônibus estava superlotado.