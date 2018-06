Cinco morrem e cinco ficam feridos em acidente na PR-090

Cinco pessoas morreram em outras cinco ficaram feridas, entre elas uma gravemente, em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 15, na Rodovia PR-090, em Nova Santa Bárbara, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, dois veículos de passeio, um Chevette e um Gol, colidiram com uma camionete, por volta das 4h30, na altura do km 306.

Morreram no local da colisão Valdinei de Almeida Fortunato, de 35 anos, Joelma de Fátima Dias, de 20 anos, e Sandra Mara Lourenço, de 23 anos. Bruno Louran Amaral da Silva, de 12 anos, e Neirieli Dias Fortunato Vieira, de 1 ano, chegaram a ser levados para o Pró-Vida de Assaí, mas morreram no hospital.

Está internado no Pró-Vida de Assai em estado grave o menino Valdinei de Almeida Fortunato Vieira, de 10 anos. No mesmo hospital foram levados com ferimentos leves José Augusto Fortunato Rufino, de 21 anos, Thais Aparecida do nascimento, de 17 anos, e Aparecido Francisco de Andrade, de 46 anos. Heliton Miranda do Amaral, de 24 anos, foi levado para o Hospital Municipal de São Jerônimo da Serra, também com ferimentos leves.

Balanço

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, de sexta-feira até este domingo, 14, foram registrados 18 acidentes em rodovias estaduais do Paraná, deixando 12 feridos e três mortos. As vítimas do acidente de hoje ainda não foram computadas.