Cinco morrem em acidente com dois caminhões-tanque no Ceará

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram nesta manhã, por volta das 10 horas, em um acidente na BR-116, perto do município de Pitombeiras, que pertence a Chorozinho, no Ceará. Dois caminhões-tanque, um deles carregado, trafegavam pela estrada quando um deles invadiu a contramão e colidiu de frente com o outro.

Um caminhão guincho que transportava uma van não conseguiu parar e bateu na traseira de um dos caminhões. A van foi arremessada para cima e, em seguida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) presenciou uma série de no mínimo dez explosões consecutivas causadas pelo combustível que era transportado em um dos caminhões.

A sequência de colisões só terminou quando um ônibus que trafegava pelo local saiu da pista, na tentativa de desviar, e tombou com passageiros. De acordo com a PRF do Ceará, eles só saíram levemente feridos. Morreram os motoristas e acompanhantes dos caminhões-tanque e do caminhão-guincho. A BR-116 está sendo liberada aos poucos e os corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).