Cinco morrem em acidente na BR-470, em Santa Catarina

Cinco pessoas morreram na noite deste domingo, 19, em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus, na Rodovia BR-470, em Ascurra, Santa Catarina.

Por volta das 19h30, um veículo invadiu o sentido contrário da rodovia, na altura do km 88, batendo de frente com o ônibus, que seguia da cidade de Rio do Sul para Curitiba, no Paraná.

Todos os ocupantes do Gol, Rafael Krause, de 24 anos, José Rodrigues, de 39 anos, Rosemira Ataide Machado, de 29 anos, Bruno Novack, de 21 anos, e uma passageira ainda não identificada, de 18 anos, morreram no local.

O condutor do ônibus, Oracides Odelli, de 47 anos, não teve ferimentos. Dois passageiros do ônibus, entre os nove ocupantes, tiveram ferimentos leves.