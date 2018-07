Cinco mulheres da mesma família são assassinadas Cinco mulheres de uma mesma família foram assassinadas nesta madrugada no bairro de Santo Aleixo, no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios, as mulheres foram mortas enquanto dormiam, no interior da residência. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram ter visto um homem encapuzado entrando na casa minutos antes do crime. Alguns moradores disseram ter ouvidos vários disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Maria da Conceição Francisca de Moura, 42 anos, as filhas Rogéria Maria da silva, 18, Maria Rosângela Francisca da Silva, 19, B.M.S., 13, e C.M.S, de 7 anos. Algumas das vítimas, segundo funcionários do Instituto de Medicina Legal, apresentaram perfurações na cabeça e no tórax. Outras três pessoas da mesma família estavam no local do crime e sobreviveram. Segundo J.M.S, 17, filho de Maria da Conceição, ele conseguiu escapar e salvar os dois sobrinhos porque se escondeu em baixo de uma das camas. Segundo os policiais, o jovem informou que a irmã Rosângela tinha envolvimento com drogas e prostituição. As informações prestadas pelo adolescente foram confirmadas pelo tio, o taxista José Jorge da Silva, 41. Segundo ele, a família já havia sofrido ameaças em decorrência do envolvimento da sobrinha com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Civil, outros 12 assassinatos foram registrados nas últimas 24 horas no Recife.