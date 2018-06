Cinco ônibus são queimados em garagem de viação em São Paulo Cinco ônibus do Consórcio Nova Aliança foram queimados, por volta das 3h30 desta madrugada, dentro da garagem da empresa, na altura do nº 187 da Rua Olho D´Água do Borges, em Vila Silvia, região de Ermelino Matarazzo, na zona Leste da capital paulista. Nove equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e evitaram que um número maior de coletivos fosse queimado. Segundo boletim de ocorrência registrado no 24º Distrito Policial, de Ermelino Matarazzo, o vigia da garagem não viu ninguém estranho no pátio, apenas acionou os Bombeiros quando percebeu que os veículos estavam em chamas. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso, mas a polícia não descarta tal hipótese. Apenas uma perícia vai constatar o que gerou o fogo.