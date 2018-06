Cinco passageiros ficam feridos após descarrilamento de trem no Rio

RIO - Cinco pessoas ficaram feridas após o descarrilamento de um trem nas proximidades da estação Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 6h30 desta segunda-feira, 10.

A composição seguia pelo ramal de Japeri (Baixada Fluminense) em direção à estação Central do Brasil (centro do Rio).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro feridos foram levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes; o quinto foi encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo (ambos na zona oeste da capital). Nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Outras duas pessoas foram atendidas com crise nervosa, de acordo com a SuperVia, concessionária que opera o sistema de trens suburbanos na Região Metropolitana do Rio.

Em virtude do acidente, passageiros tiveram que desembarcar do trem e caminhar pelos trilhos até a estação de Deodoro. Ainda segundo a SuperVia, a circulação no ramal de Japeri foi normalizada às 8h50. Técnicos da concessionária permanecem no local do descarrilamento para concluir os reparos, encaminhar o trem para a oficina e liberar a linha.