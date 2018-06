Cinco peemedebistas assinam pedido de CPI da Corrupção Cinco deputados do PMDB assinaram o requerimento de abertura de uma CPI para investigar os escândalos de corrupção no governo. São eles Nelson Bornier (RJ), Raul Henry (PE), Valdir Colatto (SC), André Zacharow (PR) e Almeida Lima (SE). As assinaturas aparecem no Blog da CPI da Corrupção (cpidacorrupcao.blogspot.com) criado pela oposição.