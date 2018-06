Cinco pessoas da mesma família são executadas no RS

PORTO ALEGRE - Uma chacina com cinco vítimas da mesma família chocou moradores do bairro Jardim Itu Sabará, na zona norte de Porto Alegre. Os corpos foram encontrados nesta quinta-feira, 2, por uma das filhas da moradora do local, que foi acionada após os vizinhos avisarem que havia cheiro forte na residência. Foram encontrados, com marcas de tiros, uma idosa, o casal de filhos e dois netos.

A execução da família ocorreu na Rua José Marcelino Martins. “Os corpos já estavam ali há algum tempo, devido ao estado de decomposição”, disse o delegado da Divisão de Homicídios de capital, Gabriel Bicca em entrevista ao Estado.

As vítimas foram identificadas Lourdes Felipe, de 64 anos, os filhos Valmir Felipe, de 29, e Luciane Felipe, 32, e o neto João Pedro Felipe, 5, filho de Luciane. O nome do bebê não foi divulgado. Segundo a polícia, o corpo do mais novo estava embaixo da mãe.

Nas portas de acesso a residência não havia marcas de arrombamento, no entanto, móveis e utensílios domésticos estavam revirados. Conforme a polícia, ainda não há informações sobre suspeitos do crime.