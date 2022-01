Cinco pessoas de uma mesma família morrem soterradas em Minas Gerais

Cinco pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas após o carro onde elas estavam ter sido soterrado por um deslizamento de encosta em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há dias, o Estado de Minas Gerais é atingido por fortes chuvas.

A família estava desaparecida desde sábado, quando tentava ir de carro de Paula Cândido, no interior do Estado, para o Aeroporto de Confins, na região metropolitana. A informação foi dada pelo primo Ismael Alexandrino, secretário de saúde de Goiás, por meio das redes sociais.

Henrique Alexandrino, de 41 anos, Deisy Alexandrino, de 40, e os filhos do casal Vitor, de 6, e Ana, de 3, foram encontrados mortos. Também morreu Geovane Vieira, de 42 anos, integrante da família. O carro da família havia sido visto pela última vez passando em um pedágio em Itabirito no sábado, às 15 horas.

"Infelizmemte todos os cinco ocupantes não sobreviveram. Após passar no posto de pedágio de Itabirito, segundo relatos de familiares, o motorista, devido à interdição da BR-040, teria pegado um desvio pela região do Retiro do Chalé e teria sido atingido por essa onda de terra", disse o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A BR-040 ficou interditada no fim de semana por causa do transbordamento do dique de uma mina. No fim da tarde desta segunda-feira, uma equipe da Polícia Civil estava na região do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, para apurar as causas do acidente.