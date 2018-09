Cinco pessoas morrem e três ficam feridas em acidente em MG

BELO HORIZONTE - Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em acidente envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR-381 no município de Naque, no Vale do Aço, região leste de Minas Gerais, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 6,por volta das 22 horas.

Segundo a corporação, os dois veículos, um Fiat Siena placas ITF 5788, de Belo Horizonte, e uma Toyota Hilux placas OCV-1765, de Vitória, bateram de frente. O Fiat havia partido de Padre Paraíso (MG), no Vale do Jequitinhonha, e seguia no sentido capital. Dos cinco mortos, quatro estavam neste veículo e um na caminhonete.

Os feridos foram levados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, também no Vale do Aço. Segundo orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro da Operação Independência, deflagrada nesta quinta-feira, com informações a motoristas sobre prevenção de acidentes, os melhores horários para viagem são depois das 11h desta sexta-feira, 7, e, para retorno, até as 16h do domingo, 9. Para quinta-feira, o horário ideal para os deslocamentos, conforme a PRF, seria até as 16h.