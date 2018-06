Cinco pessoas morrem em grave acidente em trecho do norte de Minas

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco mortos na BR-116, em Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais na tarde desta terça-feira, 14. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas.

O acidente ocorreu no km 269, no Vale do Macuri, onde uma carreta que transportava eucalipto bateu frontalmente em um carro da prefeitura da cidade mineira de Crisólita, para onde voltavam pacientes que estavam em tratamento em Belo Horizonte. Os outros dois veículos envolvidos, um caminhão cegonha e um veículo comum, estavam atrás do carro de Crisólita, em direção ao norte da rodovia, no sentio Bahia.

Entre as cinco vítimas, quatro delas eram pacientes e a outra era o motorista da carreta. Segundo o policial Nardonio Rodrigues, do posto da Polícia Rodoviária Federal de Teófilo Otoni, no trecho a pista é curva e está em uma região de serra. "Já aconteceram alguns acidentes lá. A geografia do local exige muito cuidado".

O acidente aconteceu às 14 horas. A pista ficou totalmente bloqueada por uma hora, e parcialmente fechada por mais oito horas.