Cinco PMs de folga são mortos no Rio Cinco policiais militares foram mortos a tiros no Rio em diferentes circunstâncias, na sexta-feira e no sábado. Os casos estão sendo investigados separadamente pelas delegacias onde foram registrados os crimes. As vítimas não estavam trabalhando e cada um era de uma unidade. Quatro deles estavam em seus carros quando foram atacados. O terceiro-sargento Marcos Patríllo Mercês, do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) morreu na frente da filha, de 14 anos, a caminho do hospital, depois de ter sido atingido ao reagir a um assalto ao ônibus em que estava. O assalto, no município de São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no sábado à noite, também deixou outros dois passageiros feridos. Os dois bandidos fugiram. Também no sábado à noite, em uma estrada de Campo Grande, na zona oeste, o cabo João Luiz Souza Pereira, do 18º BPM, foi atingido por seis tiros vindos de um automóvel Meriva que emparelhou com o Gol do policial. O soldado Marco de Oliveira Mendonça, do 16º BPM, foi encontrado com um tiro no peito dentro de seu carro, um Astra, em Bangu, também na zona oeste, no sábado de madrugada. O cabo PM Paulo José Craveiro dos Santos, que trabalhava no prédio do Detran, foi alvejado no peito quando estava ao volante de um Palio, em Olaria, também na zona oeste, na sexta-feira à noite. Na madrugada de sexta, o cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Kléber do Amparo foi morto em seu Astra, em Niterói, na região metropolitana.