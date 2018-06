Cinco são mortos a tiros perto de Curitiba Cinco pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida na noite de domingo na Vila Nova Esperança, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, em uma casa de apenas um cômodo. Uma criança também foi atingida de raspão no braço. Quatro dos mortos eram da mesma família e o outro era namorado da moça que está internada. Não há pistas dos autores. A polícia considera o caso "confuso" e trabalha com as hipóteses de que a motivação tenha sido tráfico de drogas ou vingança. A polícia não sabe quantas pessoas atiraram, mas confirmou que todos consumiam droga quando foram mortos.