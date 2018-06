Cinco são presos em ação da Polícia Civil na região metropolitana do Rio

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil para prender supostos traficantes de drogas em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 18.

De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, a ação visa cumprir 14 mandados de prisão e busca e apreensão. Os traficantes atuariam nos bairros de Monte Serrat e Jardim América, e teriam ligação com criminosos da Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio.