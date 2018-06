Cinco são presos por desvio de dinheiro

O juiz da 2.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, Mario Jambo, decretou a prisão preventiva por 30 dias de 5 dos 7 acusados de envolvimento no desvio de R$ 2 milhões de recursos das obras de ampliação do lote 2 da BR-101, no trecho entre Arês e a divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Os envolvidos são suspeitos de formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva e ativa e crimes contra a lei de licitações. Os nomes dos presos não foram divulgados.