Cinco são presos por fraude em documentos para obter vistos americanos

São Paulo, 19 - Cinco pessoas foram presas durante operação do da Polícia civil de Pernambuco acusados de pertencer a uma quadrilha de estelionatários que fazia uso de documentos falsos para obter vistos de viagens no Consulado americano, no Recife.

Diversos documentos falsos como contra-cheques, declaração de impostos de renda, cartões, extratos, carteiras de estudante, além de Pen drives, notebook, impressoras e três passaportes foram apreendidos, segundo a Polícia civil. As prisões aconteceram no interior do Consulado e num hotel, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife.