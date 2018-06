Cinco suspeitos de desaparecimento de Eliza depõem hoje em MG

SÃO PAULO - Cinco suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Eliza Samudio vão depor na tarde desta quinta-feira, 22, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Tribunal de Justiça, todos já foram intimados e serão obrigados a comparecer e a responder as perguntas do juiz.

A Audiência de Instrução foi confirmada nesta quarta-feira, pelo Tribunal de Justiça, e está marcada para começar às 13h30, no Juizado da Infância e Juventude de Contagem, no Centro da cidade.

Segundo a Justiça, o juiz Elias Charbil Abdou Obeid vai colher prova oral de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, do goleiro Bruno Fernandes, de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, do primo do goleiro, Sérgio Rosa Sales, e de José Carlos da Silva, que mora no Rio. A oitiva deste último será feita por carta precatória que será enviada ao Juizado da Infância do Rio de Janeiro.

Devido ao fato de J., de 17 anos, ser menor de idade, as provas orais colhidas hoje serão para verificar sua participação no desaparecimento de Eliza Samudio para posteriormente condená-lo ou absolvê-lo. O processo tramita em segredo de Justiça e a imprensa não terá acesso à audiência nem aos depoimentos.

O menor, de acordo com a Justiça, vai estar presente para acompanhar os depoimentos, mas não haverá acareação em Juízo. O pedido de acareação feito pela Polícia ainda não foi autorizado pelo juiz e só será analisado depois da audiência.