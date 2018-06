Cineasta alemão ganha retrospectiva no CCBB Carregadas de fina ironia sobre as rígidas regras morais dos americanos no início do século passado, as obras do alemão Ernst Lubitsch estão em cartaz numa retrospectiva: A Viúva Alegre (14 h), O Pecado de Cluny Brown (16 h), Os Olhos da Múmia (18 h). Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Álvares Penteado, 12, centro. Telefone: (11) 3113-3651; R$ 4.