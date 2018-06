Cinegrafista da Band é agredido em São Paulo O cinegrafista da rede Bandeirantes de televisão José Antonio Aparecido Marciano foi atacado por um homem na tarde desta quarta-feira, 30, dentro de um carro da reportagem, na região da Avenida Paulista. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, o agressor quebrou o vidro do carro e acertou a cabeça do cinegrafista com uma barra de ferro. Marciano foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em seguida ao Hospital São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o homem chegou muito confuso ao pronto socorro e não conseguiu dizer exatamente o que ocorreu. Exames preliminares indicaram traumatismo cranioencefálico em Marciano. Devido à gravidade do ferimento, o cinegrafista foi operado nesta tarde. A cirurgia, que acabou no início da noite desta quarta, 30, correu bem e ele não corre risco de morte. Mesmo assim, Marciano permanecerá por 72 horas em observação na UTI do Hospital São Paulo.