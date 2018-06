Cinegrafistas, fotógrafos e auxiliares de câmera vão a velório de Santiago

RIO - Cerca de 40 pessoas entre jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e auxiliares de câmera aguardam o começo do velório do cinegrafista Santiago Andrade, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. Marcada para as 7h, até as 8h a cerimônia não havia começado porque a família Andrade não tinha chegado.

O velório estará aberto ao público até as 11h desta quinta-feira, 13, quando a capela será fechada para uma despedida particular da família. Ao meio dia, Andrade será cremado. O cinegrafista teve morte cerebral na segunda-feira, 10, depois de ser atingido por um rojão na cabeça, há uma semana, durante manifestação contra o aumento do preço das passagens de ônibus. Seus órgãos foram doados.

O tatuador Fábio Raposo e o auxiliar de serviços gerais Caio Silva de Souza estão presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste. Eles respondem por homicídio doloso e pelo crime de explosão.