Cinturões recheados de cocaína são abandonados em Cumbica (SP) Dois cinturões recheados com um total de 7,2 quilos de cocaína em pó foram encontrados por volta das 20h de segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, e entregues por funcionários da limpeza a policiais civis da delegacia de plantão do aeroporto. O primeiro havia sido abandonado na lixeira do banheiro feminino e ou outro no lixo do fraldário. Segundo o delegado Eduardo Castanheira, da Polícia Civil, as imagens do circuito interno de TV do aeroporto poderão ajudar a polícia a localizar os criminosos responsáveis pela droga.