Cinzas de vulcão fecham aeroportos de Buenos Aires e Montevidéu

SÃO PAULO - As cinzas do vulcão Puyehue, no Chile, atingiram nesta segunda-feira o espaço aéreo da Argentina e do Uruguai, incluindo as capitais destes dois países, Buenos Aires e Montevidéu, fechando os aeroportos das duas cidades. A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que está "monitorando atentamente" a situação, devido à proximidade das áreas afetadas com a região Sul do país.

No domingo, as companhias aéreas que operam voos para os aeroportos da capital argentina, Ezeiza e Jorge Newbery (Aeroparque) - entre elas a TAM, a Gol, a LAN e a Aerolíneas Argentinas - suspenderem seus voos até pelo menos as 14h desta segunda-feira.

A TAM informa que, nesta segunda-feira, até as 12h30, 18 de seus voos internacionais foram cancelados devido ao vulcão, tendo Buenos Aires e Montevidéu como destino ou local de partida. A Gol não informou o número de cancelamentos.

Além de Argentina e Uruguai, também foram afetados os espaços aéreos de pelo menos outros quatro países, incluindo os dois principais da Oceania, Austrália e Nova Zelândia.

Os tormentos causados pela erupção do vulcão chileno não se limitaram ao Cone Sul. No domingo, a empresa australiana Qantas cancelou todos os seus voos tendo como origem ou destino a cidade de Melbourne, afirmando que as cinzas do Puyehue cruzaram o Oceano Pacífico e chegaram à Oceania.

Outras companhias aéreas, como Virgin Atlantic e Jetstar, também interromperam pousos e decolagens na região, deixando milhares de passageiros sem alternativas para viajar. Oito mil pessoas foram afetadas pelo cancelamento, inclusive passageiros para a Nova Zelândia.

O Chile está a mais de 9 mil quilômetros dos dois países afetados.

Na Argentina, muitos passageiros foram pegos de surpresa pela notícia do cancelamento dos voos, pois já estavam no aeroporto quando surgiu a informação do retorno dos resíduos vulcânicos e de suas consequências sobre o setor aéreo.

"Eu viajaria para visitar minha namorada que faz aniversário hoje", disse um argentino que estava no Aeroparque e foi entrevistado por TVs locais.

Erupção. O vulcão do complexo Puyehue-Cordón Caulle, no sul do Chile, entrou em erupção no dia 4 de junho e afetou, na semana passada, as operações nos principais aeroportos da Argentina, Uruguai, Paraguai e sul do Brasil.

Os voos para as principais cidades da Patagônia argentina continuam suspensos, por orientação da Anac. Cidades da Patagônia, como Bariloche, na província de Rio Negro, e Villa Angostura, na província de Neuquén, são algumas das mais afetadas pelo fenômeno natural.

O governo de Neuquén declarou emergência agropecuária, já que gado, cavalos e ovelhas não podem se alimentar porque as cinzas cobriram o pasto. Com a emergência, é mantida a ajuda federal na região.

No fim de semana, uma avalanche de cinzas interrompeu o trânsito num dos principais acessos à fronteira entre Argentina e Chile, conhecida como Cardenal Samoré.

Geólogos chilenos afirmaram ao jornal La Tercera que o vulcão Puyehue continua em erupção e é imprevisível dizer quando vai parar de emitir cinzas.

A previsão dos especialistas argentinos era que os ventos mantivessem as cinzas afastadas da região até quarta-feira.

